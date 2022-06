Neymar sente dores, deixa treino da seleção e é dúvida para amistoso; Vini Jr. é opção

Durante trabalho com bola às vésperas do amistoso contra a Coreia do Sul, o atacante Neymar sentiu dores no pé direito e deixou o gramado de treino, virando imediatamente dúvida para o técnico Tite. A contusão aconteceu durante uma disputa de bola com Danilo e Léo Ortiz.

Na ocasião, jogadores titulares enfrentavam os reservas, quando Neymar reclamou de dores no mesmo local onde anos antes havia se machucado. O baque atingiu o quinto metatarso e a mesma lesão o obrigou a desfalcar o Paris Saint Germain em vários jogos oficiais.

SAIBA MAIS



Com o pé inchado, o atacante fará exames e será reavaliado nas próximas horas. (LEE JIN-MAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A partir de agora, o departamento médico da CBF aguarda o resultado de exames que possam confirmar se o atleta pode ou não entrar em campo, uma vez que o técnico Tite já havia sinalizado com a entrada do atleta entre os titulares, na reta final de preparação para a Copa do Mundo do Qatar, que será realizada nos meses de novembro de dezembro deste ano.