Ex-jogador reclama de dancinhas do Brasil na Copa do Mundo 2022: 'Desrespeitoso com o adversário'

Roy Keane, ex-jogador do Manchester United e atualmente comentarista em um canal do Reino Unido, criticou as danças dos jogadores do Brasil durante as comemorações dos quatro gols marcados sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, no Catar. O irlandês não poupou nem mesmo o técnico Tite, que acabou fazendo a "dancinha do pombo" com o atacante Richarlison e demais atletas após o terceiro gol da seleção no jogo.

"Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly [espécie de Dança dos Famosos da Europa]. [...] Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro [gols] e eles fazem toda vez. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom", reclamou Roy Keane no intervalo da partida, durante transmissão na "itv1".

Os quatro gols do Brasil tiveram comemoração efusiva dos jogadores. No primeiro, marcado por Vinícius Jr, a coreografia foi do "Pagodão do Birimbola", sucesso no TikTok no Brasil.

Essa não é a primeira vez que os jogadores brasileiros são criticados por estrangeiros em razão das dancinhas nos gols. O assunto inclusive foi tratado pelo técnico Tite durante entrevista coletiva, na primeira semana da Copa no Catar. O treinador canarinho pediu respeito à cultura brasileira.

"Naturalidade, respeito. Respeito à uma cultura, respeito a um jeito de ser. Ela [a dança] não é pejorativa nem demérito a alguém - e a gente sabe quando é assim. É uma característica nossa e a gente tem a naturalidade, qualquer que seja o local. Assim como a gente respeita a cultura de outros países, respeitem a nossa. E nós também respeitarmos o nosso jeito de ser. É alegria? É. Tem o momento da concentração e da seriedade, mas o gol é o momento maior de vibração e o nosso jeito é de dança", argumentou na época.

Com a goleada sobre a Coreia, o Brasil agora vai encarar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será na próxima sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. Os croatas se classificaram ao eliminar o Japão nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 em 120 minutos de jogo. O encontro será acompanhado lance a lance por oliberal.com.