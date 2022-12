Copa do Mundo 2022: Brasil goleia a Coreia do Sul e está nas quartas; veja fotos exclusivas

Deu Brasil! A equipe goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, na tarde desta segunda-feira (5), no Estádio 974, e está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, a Seleção Brasileira encara a Croácia na próxima fase. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram, enquanto Paike Seung-ho descontou.

Os gols

A goleada brasileira começou a ser construída logo nos primeiros minutos. Aos seis minutos, Raphinha fez boa jogada individual na direita, tocou para Casemiro, que soltou para Paquetá, que devolveu para o camisa 11. Raphinha cruzou rasteiro para trás na área, a bola passou por todos e sobrou para Vini Jr. O atacante domina e chuta com categoria no fundo do gol!

Cinco minutos depois, Richarlison antecipou na grande área da Coreia e foi derrubado por Jung Woo-Young. Pênalti! Neymar correu lentamente para a bola, viu o goleiro coreano pular de um lado para o outro e bateu no canto direito. Dois a zero Brasil.

Aos 28 foi a vez de Richarlison fazer o dele. O próprio dominou no campo de ataque fazendo embaixadinhas com a cabeça, puxou para o meio, tocou para Casemiro, que soltou para Marquinhos. O zagueiro tocou para Thiago Silva atrás, que ajeitou na medida para Richarlison, que chutou na esquerda para marcar. Na comemoração, o jogador, os companheiros e até o técnico Tite fizeram a dança do pombo.

E teve mais! Aos 35, Neymar puxou contra-ataque e abriu com Vini Jr. na esquerda. O atacante dominou e cruzou na medida para Paquetá, que chegou batendo de direita, de primeira, para ampliar o placar.

Já aos 30 do segundo tempo, teve o gol de honra de Paik Seung-Ho. Bola é alçada na área, e Casemiro afastou de cabeça. Seung-Ho, na sobra, dominou e bateu forte de esquerda. A bola desvia em Thiago Silva, sem chances para Alisson.

Quartas de final

O Brasil volta a campo na sexta-feira (9), às 12h, contra a Croácia pelas quartas de final. Acompanhe a partida pelo lance a lance pelo OLiberal.com.