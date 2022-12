Qual a maior goleada do Brasil em Copa do Mundo? Teve 7 a 1 a favor também

A Seleção Brasileira goleia momentaneamente a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio 974, no Catar. Curiosamente, o Brasil tem a chance de consolidar uma das maiores goleadas do país em Mundiais. Por ironia do destino, a maior vitória da Seleção em Copas foi um 7 a 1, sobre a Suécia, em 1950 - primeira edição realizada no Brasil.

A segunda maior é o 6 a 1 sobre a Espanha, também no Mundial de 50. Já o terceiro placar mais elástico brasileiro foi contra o México, por 5 a 0, em 1954, na Suíça.

Neste momento, os 4 a 0 do Brasil sobre a Coreia do Sul está igualada com as vitórias sobre a China em 2002, contra a Polônia em 1986, contra a Nova Zelândia em 1982, contra o México em 1950 e contra a Bolívia em 1930.

Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo pelo OLiberal.com.

Confira a lista de maiores goleadas do Brasil em Copas: