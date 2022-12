Neymar tem melhor aproveitamento que Messi e Mbappé em cobranças de pênaltis; veja

No retorno de Neymar à Seleção Brasileira, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante marcou de pênalti o segundo gol do Brasil. Uma curiosidade é que o jogador tem melhor aproveitamento que as outras duas principais estrelas do Mundial: Lionel Messi e Kylian Mbappé, seus companheiros de PSG.

Com o gol desta segunda-feira (5), Neymar converteu 74 pênaltis em 89 batidos na carreira, um aproveitamento de 82%. Mbappé está logo atrás, com 81% de acertos nos pênaltis tentados. Já Messi é que mais desperdiçou pênaltis, em 137 batidas, o argentino errou 31.

Vale lembrar, todos os três ainda estão na Copa do Mundo. Com a goleada de momento do Brasil sobre a Coreia, a equipe enfrenta a Croácia nas quartas de final. Já a Argentina, de Messi, encara a Holanda, enquanto a França, de Mbappé, ainda

Confira o aproveitamento de cada um dos jogadores citados

Neymar - 82% de aproveitamento na carreira

Carreira

Total: 89 pênaltis

Total convertidos: 74 pênaltis

Total desperdiçados: 15 pênaltis

Aproveitamento: 83%

Kylian Mbappé - 81% de aproveitamento na carreira

Carreira

Total: 27 pênaltis

Total convertidos: 22 pênaltis

Total desperdiçados: 5 pênaltis

Aproveitamento: 80%

Lionel Messi - 77% de aproveitamento na carreira

Carreira

Total: 137 pênaltis

Total convertidos: 106 pênaltis

Total desperdiçados: 31 pênaltis

Aproveitamento: 77