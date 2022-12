Copa do Mundo 2022: Richarlison marca e faz a dança do pombo com o técnico Tite; vídeo

Na vitória sobre a Coreia do Sul, o atacante Richarlison marcou o terceiro gol da Seleção Brasileira, na tarde desta segunda-feira (5), no Estádio 974, pela Copa do Mundo do Catar. Na comemoração, junto dos companheiros, o jogador fez a dança do pombo junto dos demais atletas e, para a surpresa de muitos, o técnico Tite se juntou à festa. Veja!

Vale lembrar que, com a vitória sobre o time sul-coreano, o Brasil encara a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem vencer enfrenta o vencedor de Argentina e Holanda. Acompanhe a cobertura completa do Mundial no portal OLiberal.com.

