Copa do Mundo 2022: animação toma conta de Belém durante Brasil x Coreia do Sul

Moradores de diversos bairros de Belém comemorarm o placar de 4 a 0 no primeiro tempo entre Brasil e Coreia do Sul pela Copa do Mundo do Catar. A partida define qual seleção vai enfrentar a Croácia na próxima sexta-feira (9) às 12h, pelas quartas de final.

Festa na Sacramenta

Na passagem A, localizada no bairro da Sacramenta, os residentes se reuniram para comemorar os gols da Seleção Brasileira em meio a via enfeitada de verde e amarelo. Jovens e adultos não conseguiram conter a felicidade pela goleada. Nem a própria chuva foi capaz de para a comemoração dos paraenses. Tendas foram erguidas e a alegria rolou solta.

Comemorações em Fátima