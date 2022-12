Torcida indiana viraliza com clipe estilo Bollywood para torcer para a Seleção Brasileira; vídeo

Não é novidade os indianos ganharam o coração de muitos brasileiros ao decidirem torcer pela Seleção do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Catar. O amor pelo futebol latino-americano é tanto que a torcida Brazil Fans Kerela viralizou nas redes sociais ao produzir um clipe, todo no estilo Bollywood, para incentivar os jogadores e mostrar todo o amor pelo time durante o torneio.

A música foi composta pelo diretor musical da indústria cinematográfica da Índia, Nikhil Prabha, com planejamento da torcida de Kerala, que leva o nome de um estado localizado no Sul da Índia. A região é conhecida por conter um dos maiores números de torcedores da seleção.

Para o G1,o organizador da equipe, Nazar Pattithadam, explicou que a paixão pelo futebol brasileiro é antiga e vem do fato do estado não ter um time que joga em grandes torneios. "Talvez essa seja uma das razões pelas quais amamos os times latino-americanos", disse ele, afirmando que a cada Copa uma música é composta para a seleção. "Esperamos que recebam essa canção de coração cheio", escreveu o grupo. Confira a produção:

Reunião e briga com torcedores argentinos

Foto gigante do Neymar na Índia.(Foto: Reprodução)

Assim como no Brasil, a ansiedade por um futuro hexa também é sentida entre os torcedores indianos. Eles se reúnem para torcer pela seleção em todos os jogos e até mesmo pintaram suas casas nas cores verde, amarelo e azul, instalaram uma placa gigante com a foto do atacante Neymar e entraram em uma briga entre simpatizantes da Argentina, tudo para defender o time do coração.

Confira a letra da música

Galerias no Catar

viraram um mar amarelo

Canários esvoaçantes

demonstram orgulho

Nosso estilo de jogo

Corações roubados

Botas para serem amarradas e

ficarem prontas para uma batalha

Gols para serem conquistados na batalha do futebol

Muitos, muitos anos a serem conquistados, muitos e muitos títulos

O Mar Amarelo parece uma onda

Rodas de sambas e um festival de confiança

Lute do fundo do coração

Atrás das linhas da mente

Tiros feitos pelas pernas douradas

As redes estão cheias de gols, a luta começa aqui

ah Brasil!

Muitos sonhos

Beijos em troféus

O mundo observa de olhos abertos

Nossas vitórias nunca serão apagadas

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)