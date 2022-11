Sósia de Neymar entra em campo, tira foto com torcedores e chama atenção nas arquibancadas; vídeo

O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo. Em campo a Seleção Brasileira comanda pelo técnico Tite, não teve o Camisa 10 Neymar, que se recupera de uma torção no tornozelo direito, mas fora dele, outro "Neymar” foi o centro das atenções. Um sósia do jogador esteve presente nas arquibancadas do Estádio 974, no Catar, e roubou a cena.

No registro, o sósia do Neymar entra em uma área restrita aos jogadores e tira fotos com seguranças e torcedores. Durante o jogo, ele também esteve presente nas arquibancadas e várias pessoas questionaram a presença do "astro do futebol" no local.

Enquanto isso, o jogador Neymar ficou no hotel, se recuperando da lesão no tornozelo e deve retornar ao time brasileiro somente nas oitavas de final.