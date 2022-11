Copa do Mundo: Torcedor invade jogo entre Portugal x Uruguai com bandeira do movimento LGBT; vídeo

No jogo entre Portugal x Uruguai, pelo grupo H da Copa do Mundo no Catar, um torcedor invadiu o gramado durante a partida segurando a bandeira do movimento LGBTQIA+. As imagens não fora divulgadas pela FIFA, o jogo ficou parado por alguns minutos, mas vídeos foram gravados por torcedores e postados nas redes sociais.

A Copa do Mundo no Catar é marcada por inúmeras polêmicas. O governo do país não admite relações de pessoas do mesmo gênero e isso é considerado crime. A FIFA, organizadora do evento também é bastante criticada, já que pressionou as seleções que estavam querendo entrar em campo com a faixa de capitão “One Love”, e com a cor do arco-íris.

O rapaz foi detido por seguranças e estava com uma camisa com o dizer: “Salve a Ucrânia”, além de “Respeito para mulheres iranianas”. As frases são manifestações políticas, práticas proibidas no Mundial.