Portugal vence o Uruguai com gols no segundo tempo e está classificado para as oitavas da Copa

Classificado! O Portugal é a terceira seleção classificada para as oitavas de finais da Copa do Mundo do catar em 2022. A equipe comandada pelo astro Cristiano Ronaldo, venceu nesta segunda-feira (28), o Uruguai pelo placar de 2 a 0 e se garantiu na próxima fase.

A vitória lusitana foi construída na segunda etapa e teve como destaque o meia Bruno Fernandes. Ele foi o autor dos dois gols de Portugal, o primeiro ele cruzou fechado, Cristiano Ronaldo tentou cabecear mas a bola morreu na rede. O segundo gol foi marcado nos acréscimos, de pênalti, deslocando o goleiro uruguaio.

Com o triunfo Portugal chegou aos seis pontos e está garantido na próxima fase, assim como o Brasil e a França, que se classificaram de forma antecipada. A segunda posição no grupo H é de Gana, com três pontos, seguido de Coreia do Sul e Uruguai, ambos com um ponto, mas a seleção asiática está na frente pelos critérios de desempate.

Na próxima rodada Portugal encara a Coreia do Sul, já Gana enfrenta o Uruguai. As partidas estão marcadas para a próxima sexta-feira (2), às 12h.