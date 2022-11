Tarólogo projeta Neymar fora da Copa do Mundo e Richarlison em gigante europeu após o torneio

Neymar, Richarlison e a própria Seleção Brasileira estiveram no centro das previsões feitas recentemente pelo tarólogo Victor Valentim publicadas no site da revista Caras. De acordo com as cartas tiradas pelo vidente, o camisa 10 do Brasil não deve mais voltar a jogar a Copa do Mundo do Catar.

“O Neymar teve a vitória que mereceu, o reconhecimento vindo perante a sua dedicação. Pelas cartas, ele será afastado novamente e permanecerá longe dos outros. O jogador se mostra sozinho e distante. A energia dele está desconectada com a dos demais. Um novo amor chega para ele”, afirmou Valentim.

O sensitivo também avaliou o desempenho do centroavante Richarlison. O atual dono da camisa 9 do time Canarinho deve se manter entre as estrelas da equipe do técnico Tite no Catar. Victor Valentim também acredita que o futuro do jogador será em um gigante clube da Europa - atualmente, Richarlison joga no Tottenham, da Inglaterra.

“Ele vai se destacar, como já está se destacando, e após a Copa será convidado para participar de um time bem grande. As cartas preveem mudanças de país e sonhos antigos realizados para o jogador”, comentou.

O hexa não vem agora

De acordo com as cartas tiradas pelo tarólogo, o Brasil não deve sair do Catar como campeão mundial. As previsões feitas por ele apontam que outras duas seleções devem se destacar.