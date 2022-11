Neymar ganha novo jatinho de luxo e aumenta coleção; conheça

Antes de partir para a Copa do Mundo 2022 no Catar, Neymar aumentou sua coleção de aeronaves ao ganhar um novo jatinho, fabricado em 2011. No mês de novembro, o avião passou para o nome da empresa do jogador, a Neymar Sport e Marketing Ltda, e deve ser o novo meio que transportará o ídolo da Seleção Brasileira e seus acompanhantes.

O jato tem um preço estimado a partir de US$ 44 milhões, o equivalente a R$ 235,7 milhões, valor esse que varia conforme o ano de fabricação, tempo de uso e interior escolhido. Antes de vir ao Brasil, o avião era registrado na Ilha de Man, território do Reino Unido e, apesar da recente aquisição, não é a única aeronave do jogador. Conheça a coleção.

Helicóptero Airbus ACH145 - "Batman"

O helicóptero tem decoração inspirada no Batman. (Foto: Reprodução)

O Airbus de última geração do jogador possui capacidade para 10 pessoas, com tripulação mínima e piloto. O transporte é avaliado em até R$ 50 milhões e tem uma decoração inspirada no Batman.

Jato Cessna Citation Sovereign

O jatinho é propriedade de Neymar desde 2015. (Foto: Reprodução)

Fabricado em 2008, o jatinho de Neymar consta como propriedade do atacante desde 2015. Por ter dois motores, o Citation Sovereign pode alcançar uma velocidade máxima de 980 km/h. Além disso, tem 19,3 metros e capacidade de oito a 12 passageiros.

Falcon 900LX

A nova aeronave do atacante tem quarto, lounge e cabine. (Foto: Divulgação / Dassault)

A nova aeronave de Neymar, o Falcon 900LX, possui um sistema de conexão em alta velocidade, para aqueles que não querem ficar offline durante o voo. O transporte ainda conta com três ambientes, sendo uma cabine para os passageiros, um lounge e um quarto privativo. O atacante e seus acompanhantes podem viajar do Brasil à Europa fazendo, no máximo, uma escala.

