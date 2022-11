Casemiro lamenta ausência de Neymar, mas elogia banco do Brasil: 'dá até pena do adversário'

A ausência de Neymar da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 foi tema de coletiva de imprensa neste sábado (26), que ocorreu após o treino da Seleção Brasileira em Doha, no Catar. Na entrevista, o volante Casemiro, jogador destinado pela CBF para falar com os jornalistas, defendeu o atacante do Paris Saint-Germain de críticas que recebe nas redes sociais.

"É uma pena, principalmente pessoas desejando o mal de outra. Mas, infelizmente, na vida temos isso, pessoas más no mundo, que desejam o mal do outro. Não vou comentar muito desse tema. Ficamos tristes, né. Não quero falar de brasileiro, europeu, qualquer cultura, estou falando de pessoas, educação, que vem de berço", pontuou.

De acordo com a comissão médica da Seleção, Neymar, e o lateral Danilo, estão fora das duas próximas partidas do Brasil por entorses no tornozelo. Tite ainda não deu pistas sobre a escalação, mas pode usar Daniel Alves ou Militão na lateral-direita, enquanto Fred e Rodrygo são as principais opções para a vaga de Neymar.

De acordo com Casemiro, o Brasil tem jogadores de qualidade no banco de reservas que podem servir como potenciais substitutos. O volante do Manchester United elogiou a qualidade do elenco brasileiro nesta Copa do Mundo.

"Se ficarmos falando do Neymar, vamos falar dias e dias da qualidade dele, da importância dele. Isso é inevitável. É o grande jogador, o craque do time, quem faz a diferença. Mas temos outros jogadores que estão correspondendo à altura, tem Vini, Richarlison, Raphinha, Jesus. Nós lá de trás até brincamos, às vezes dá até pena do adversário", brincou.

A Seleção volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar a Suíça, às 13h (de Brasília), no estádio 976, em Doha, no Catar. Brasil e Suíça lideram o Grupo G, com três pontos cada, mas a Seleção tem a vantagem pelo saldo de gols: dois contra um. Camarões e Sérvia, ambos zerados, completam a chave.