Neymar chama atenção com fone personalizado; saiba quanto custa o acessório

O jogador Neymar, conhecido por usar acessórios luxuosos, mais uma vez chamou atenção nas redes sociais. Desta vez, antes de entrar em campo com a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar, o camisa 10 chegou ao estádio Lusail com um fone de ouvido personalizado e feito exclusivamente para ele, o que rendeu comentários dos fãs.

VEJA MAIS

Quanto custa o fone do Neymar?

O modelo usado pelo jogador durante a chegada ao estádio é um AirPods Max, da Apple, e custa R$ 7 mil reais. Na loja da marca, o acessório está disponível para venda, mas em outras cores, já que este em tom dourado é um modelo único.

Nas redes sociais, o acessório despertou interesse dos internautas e gerou memes por causa do valor. Veja:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)