Copa do Mundo 2022: Neymar foi o jogador que mais sofreu faltas na primeira rodada

O jogador Neymar, Camisa 10 da Seleção Brasileira foi o atleta que mais recebeu falta na primeira rodada da Copa do Mundo 2022 no Catar, com nove faltas no total. Contra a Sérvia, o jogador brasileiro deixou o gramado com uma lesão no tornozelo e está fora dos dois próximos jogos da Seleção Canarinho diante da Suíça e Camarões.

Na segunda posição com cinco faltas sofridas na primeira rodada da Copa está o espanhol Gavi.