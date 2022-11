Copa do Mundo 2022: Após 72 anos de tabu, Brasil vence a Suíça pela primeira vez em Mundiais

A Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O resultado, por sinal, acabou com um jejum histórico do Brasil: a equipe nunca havia vencido os suíços em mundiais.

1950, no Brasil

O histórico de duelos difíceis contra a Suíça em Copas começa em 1950, no primeiro mundial realizado no Brasil. No dia 28 de junho de 1950, no Estádio Pacaembu, as equipes empataram em 2 a 2. Alfredo e Baltazar marcaram para o Leão, enquanto Fatton fez dois para os europeus.

2018, na Rússia

Já em 2018, a Suíça foi o adversário da estreia do Brasil na Rússia. Naquela partida, o resultado final foi um empate em 1 a 1. Philippe Coutinho e Steven Zuber marcaram os gols do duelo.

Copa do Catar

O Brasil volta a campo na sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, no Estádio Lusail. Acompanhe a cobertura pelo OLiberal.com.