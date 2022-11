Copa do Mundo 2022: Belém faz pausa para almoço na torcida pela Seleção Brasileira

Desde o meio-dia desta segunda-feira (28) de Copa do Mundo no Catar, Belém já vivia um ritmo diferente. Quem conseguiu numa folga, intervalo estendido ou saiu mais cedo do trabalho ou demais compromissos, correu para conseguir assistir à partida entre Brasil e Suíça.

O trânsito ficou lento nas áreas mais centrais e comerciais da cidade, com as pessoas tentando se deslocar. Enquanto isso, quem conseguiu uma liberação antecipada, já se organizou na porta de casa, com vizinhos, com famílias ou em bares. A equipe da Redação Integrada de O Liberal foi ao Quintal 500, onde um telão foi montado.

Bares ficaram lotados desde a hora do almoço, com todo mundo esperando uma comemoração de gol da Seleção Brasileira. E um motivo para emendar a festa. (Filipe Bispo / O Liberal)

Ulysses Silva, feirante, foi ao bar vestido de "policial da Copa", para ver se os torcedores não iriam ficar muito exaltados com os três gols que ele previa que o Brasil faria contra a Suíça. Ou seja, um "chocolate" em quem é especialista no doce.

Quem também estava animada para a partida, ainda que o primeiro tempo tenha sido bem apertado e sem gols, é a professora Ana Cristina Chagas. "Eu acho que vai dar 2 x 0, que nem no jogo anterior. Sabemos que a seleção não está muito bem, mas segue como preferida", opinou.

Na Vila Contêiner, vários estabelecimentos organizaram um jeito para as torcidas (Filipe Bispo / O Liberal)

E ainda teve espaço para outros tipos de festa. Como da microempresária Adrieli Lorrani, que aproveitou a ida a um bar para não só torcer pelo Brasil. Ia celebrar o aniversário dela. "Mas se o Brasil não ganhar, a comemoração vai acontecer do mesmo jeito", disse.