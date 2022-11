Copa do Mundo 2022: Brasil pode se classificar nesta segunda-feira (28); veja cenários

A Seleção Brasileira já pode garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (28). O Brasil só precisa vencer a Suíça para se classificar com uma rodada de antecipação. O jogo ocorre hoje, às 13h, no Stadium 974, em Doha.

O empate em 3 a 3 entre Camarões e Sérvia acabou dando a possibilidade do Brasil se classificar na segunda rodada.

A Seleção Brasileira, líder do Grupo G, com três pontos e com saldo de dois gols, seguido pela Suíça, Camarões e Sérvia.

Outros cenários

Para se classificar, caso a partida contra a Suíça termine empatada, o Brasil precisa, pelo menos, empatar com Camarões também.

Já a Suíça precisa vencer o Brasil ou, na última rodada, ganhar da Sérvia. Do contrário, a equipe terá de empatar os dois jogos.

Para a Seleção de Camarões a situação é um pouco mais complicada. A equipe precisa vencer o Brasil, torcer por uma vitória da Suíça sobre o a Seleção Brasileira e superar a Sérvia no saldo de gols – se o time vencer os suíços na última rodada.

A Sérvia também não depende só de si mesma. A Seleção europeia precisa vencer a Suíça, torcer para o Brasil superar a equipe suíça e superar Camarões no saldo de gols – se os camaroneses vencerem os brasileiros.

Agenda

Brasil e Suíça se enfrentam nesta segunda-feira(28), a partir das 13h, Stadium 974, em Doha.