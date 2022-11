Substitutos de Neymar e Danilo contra a Suíça estão definidos, mas Tite omite: 'Não vou dizer'

O substituto de Neymar para as próximas partidas da Seleção na Copa do Mundo do Catar foi o tema central da entrevista coletiva com o técnico Tite, realizada na manhã deste domingo no Brasil - início da tarde em Doha. Foram vários questionamentos dos jornalistas na tentativa de conseguir uma pista a respeito de quem pode assumir a posição do meia-atacante nesta segunda-feira, contra a Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos. Mas, quem esperava alguma informação, saiu frustrado.

Tite sabia que seria bombardeado de perguntas neste sentido e, como o próprio camisa 10, driblou os jornalistas, sem deixar de exaltar a qualidade individual e o importante papel coletivo que Neymar exerce sobre o elenco canarinho.

“O Brasil é dependente de todo grande talento, e o Neymar é um extraordinário talento. Claro que é dependente, mas da preparação dos demais também”, esquivou-se Tite ao responder se a Seleção perderia certo favoritismo na Copa pela ausência do “menino Ney”.

O auxiliar técnico e ex-jogador César Sampaio completou a resposta do treinador. “Quando preparamos, preparamos todos. Claro que os talentos são diferenciais técnicos e, sim, o Neymar tem importância única no nosso modelo, porém todos estão preparados para suprir a necessidade se precisar. Mas estou com Tite, acredito que os dois vão jogar a Copa e nos ajudar”.

Nomes exaltados

Um dos principais candidatos a assumir a titularidade é o atacante Rodrygo. Ele entrou contra a Sérvia e nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Mas Tite preferiu ir no caminho de exaltar os vários talentos disponíveis no banco de reservas, sem apontar um favorito.

“Outros jogadores têm e estão surgindo em uma geração que é impressionante. Têm uma serenidade e calma, daqui a pouco vai aparecer a finta de um lance do Antony, uma assistência do Vini, uma criatividade do Richarlison na hora de finalizar, um cabeceio do Pedro, o Jesus ia fazer o gol no lance do segundo tempo, isso vai aparecer. Eles têm essa capacidade criativa. O Rodrygo corre que parece que tem a bola grudada no pé”, completou Tite, repassando a palavra para Cesar Sampaio.

“A gente tem opções. O Neymar é protagonista do elenco, e a gente conta com ele, porém muitas vezes, em alguns filmes, alguns roubam a cena. Temos atletas no ataque que podem vir a ser protagonistas”, concluiu o auxiliar.

Definição já foi feita

Neymar continua em tratamento intensivo para a entorse no tornozelo direito, cuja gravidade é maior por causa de um edema ósseo. O caso do lateral-direito Danilo preocupa menos, mas ainda assim ele ficará de fora dos jogos desta semana, contra Suíça e Camarões. A vaga do defensor deve ser preenchida pelo reserva imediato, Daniel Alves, de 39 anos. Porém uma mudança de característica com a entrada de Éder Militão não está descartada.

"A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora (risos), passar na hora do jogo. Em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar", brincou Tite.

Brasil e Suíça entram em campo nesta segunda-feira a partir das 13h (de Brasília). A partida será disputada no Estádio 974, em Doha. O confronto terá acompanhamento lance a lance por oliberal.com, com cobertura in loco exclusiva do repórter Abner Luiz e do fotojornalista Tarso Sarraf.