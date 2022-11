"Tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível”, Neymar após lesão

Torcida quente do Pará

A vitória do Brasil sobre a Sérvia na Copa fez os paraenses correrem às lojas em busca de artigos em verde e amarelo.

Por mais segurança

Governo estadual amplia o investimento em projetos e políticas públicas pelo fim da violência contra as mulheres.

(J. Bosco)

"Tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível”

NEYMAR JR., após ter a confirmação de que está fora da primeira fase da Copa no Catar, devido a uma lesão no tornozelo direito, sofrida na estreia da seleção contra a Sérvia. O atacante disse que está confiante de que ainda voltará a disputar o Mundial deste ano. Nesta segunda-feira, 28, o Brasil enfrenta a Suíça, às 13h.





O LIBERAL

ANIVERSÁRIO



Esta edição de O LIBERAL é especial, em comemoração aos 76 anos do veículo que é um dos mais longevos e importantes da Amazônia. Para contar essa história de sucesso, o jornal sai hoje com edição dupla referente a sábado, 26, e domingo, 27. Ao todo, são 132 páginas com reportagens especiais sobre os desafios do jornalismo na região amazônica e a trajetória do idealizador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, que, neste ano, completaria 100 anos de vida.



FILME



A capa do jornal desta edição traz um QR Code que direciona os leitores ao documentário de 60 minutos sobre a vida e obra de Romulo Maiorana. O filme traz relatos e imagens inéditas de “Seu Romulo” e é um registro, não só da trajetória pessoal do idealizador do Grupo Liberal, mas também de parte da história das comunicações na Amazônia.



LUZ

ESCURIDÃO



Com muito atraso, após quase dois anos da assinatura do contrato, a empresa Luz de Belém, que se define como a concessão responsável pela modernização, manutenção e operação do parque de iluminação pública de Belém, começou de fato a sua operação, com o lançamento de um aplicativo para facilitar as solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos da cidade.



Pedidos



Até então os pedidos têm sido enviados para os canais telefônicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), e atendidos parcialmente e com dificuldade, o que torna Belém uma cidade às escuras. E não precisa ir longe para confirmar. Um giro à noite pelo bairro do Reduto, área central da cidade, dá uma mostra do que é andar por outros bairros mais distantes do centro.



Problema



A prefeitura de Belém reconhece o problema, mas a promessa da Luz de Belém, com o novo aplicativo, é substituir, em até 2 anos, mais de 90 mil pontos de iluminação por tecnologia LED. Além da economia estimada, em torno de 46% no consumo de energia do município, as novas lâmpadas, se de fato a meta for cumprida, deverão reduzir os muitos pontos escuros da cidade.

CONTRATO



Embora o contrato entre a prefeitura e a Luz de Belém tenha sido assinado em 22 de março do ano passado, somente este mês, um ano e oito meses após a assinatura, a empresa começou a operar no projeto que prevê, ainda, iluminação especial para 41 pontos turísticos de Belém. Com o atraso de quase dois anos, a nova previsão é de que esses estejam iluminados somente no final de 2025.



CÍRIO

DIRETORIA



O evento de dissolução da Diretoria que esteve à frente da organização do Círio 2022, marcado para ontem, 25, foi cancelado às pressas pela manhã. O motivo foi o falecimento de Jorge Antônio da Silva Xerfan, filho do casal Jorge e Amélia Xerfan, membros titulares da Diretoria de Evangelização do Círio 2022. O velório foi realizado na tarde de ontem. Em breve será divulgada uma nova data para a realização da cerimônia.



EMPREENDEDORISMO

MINERAÇÃO



Segundo dados do programa Redes, a indústria mineral pretende investir mais de R$ 22 bilhões no Pará, até 2024. A previsão é que outros R$ 18,863 bilhões serão investidos em infraestrutura, transformação mineral e outros negócios, como a produção de biodiesel. O setor mineral vai apresentar esses dados durante a 9ª edição da Feira Pará Negócios, com a presença do Simineral, junto ao Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração (ABPM), em Belém.



URSULA

DESTINO



A ex-secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, foi convidada para integrar o governo Lula, ano que vem. Ela assumiria a Secretaria Nacional de Diversidade Cultural, que passará a ser vinculada ao Ministério da Cultura. Úrsula ainda não disse nem que sim, nem que não. Ainda existem dúvidas se ela volta para a Secult, para acompanhar obras do Estado, entre elas o Porto Futuro II e o Parque da Cidade.

EM POUCAS LINHAS



- A TV Liberal alcançou a maior audiência do Brasil e de sua história, na tarde da última quinta, durante o jogo Brasil x Sérvia, na estreia da nossa seleção na Copa do Mundo. Dados prévios para a Grande Belém.



- Uma nova mudança de trânsito foi feita na BR-316, por causa das obras do BRT Metropolitano, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.



- Desde ontem, o retorno localizado em frente a uma loja de departamentos, no quilômetro 8 da rodovia, foi realocado para 400 metros de distância do atual.



- No trecho, onde funciona o atual desvio, será construído o pavimento rígido por onde vão trafegar os ônibus do BRT.



- O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em parceria com Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA), deu início ao “Programa Senai Qualifica – Construção Civil”, em Santarém, região oeste do Pará.



- A iniciativa vai formar, gratuitamente, profissionais para atuarem no aquecido setor da construção civil no Pará, que deverá demandar mais de 33 mil qualificações nos próximos três anos, segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, do Observatório Nacional da Indústria.



- Ponto turístico do Marajó, a cidade de Soure vai ficar sem água o dia inteiro neste sábado, 26, quando a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), vai interromper o fornecimento, começando bem cedo, às 5h.



- O motivo é uma manutenção preventiva e corretiva no sistema de abastecimento da cidade, com previsão de finalização do serviço somente às 18h, mas com retorno gradativo da água entrando pela noite.



- Neste domingo, dia 27, no distrito de Icoaraci, a Arquidiocese de Belém vai celebrar a 70ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, com o tema “Como Maria, quero dizer meu sim”.