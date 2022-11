Desventuras em série: Neymar tem histórico de lesões em momentos decisivos com o Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (25) que Neymar está fora da primeira fase da Copa do Mundo de 2022. Depois da partida contra a Suíça, o atacante brasileiro foi diagnosticado com uma lesão ligamentar, além de um edema ósseo no tornozelo esquerdo. Esse tem sido mais um de uma série de problemas físicos vividos pelo jogador em momentos decisivos com a Seleção.

Em 2014, primeira Copa do Mundo do craque, o drama foi bem maior e por muito pouco não interrompeu para sempre a carreira de Neymar. Diante da Colômbia, nas quartas de final do torneio, o atacante sofreu uma joelhada de Zuñiga nas costas. O jogador foi levado de ambulância para o hospital e lá constatou-se uma lesão na terceira vértebra da coluna que, fosse alguns centímetros para o lado, teria deixado o camisa 10 da Seleção paraplégico.

Em 2018, Neymar não teve lesão durante a Copa, mas, antes dela. Em fevereiro daquele ano, ele teve uma fissura no quinto metatarso do pé direito e precisou apressar sua recuperação. Durante o período, ele não atuou pelo PSG e retornou diretamente à Seleção, em amistoso contra a Croácia. Porém, não tinha adquirido ritmo de jogo suficiente para estar 100%.

Em 2019, quando vinha se recuperando da segunda lesão do quinto metatarso, Neymar sofreu outra entorse no pé direito e lesionou o ligamento do tornozelo, o que fez com que Tite o cortasse da disputa da Copa América. Seguiram-se mais três meses fora de combate em 2019.

Prognóstico para 2022

Mesmo com a lesão ligamentar no tornozelo direito constatada na Copa do Mundo de 2022, a comissão técnica da Seleção estima que o jogador esteja recuperado em 10 dias. Com isso, ele estará apto a participar dos mata-matas do Mundial.