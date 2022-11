Copa do Mundo 2022: Brasil encara a Suíça com chances de classificação antecipada

Após a vitória na estreia, a Seleção Brasileira busca a classificação antecipada no grupo G da Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira (28), às 13h, a bola rola no Estádio 974, em Doha, a equipe brasileira encara a Suíça, que também vem de triunfo. As principais novidades são as mudanças no Brasil, devido às lesões contra a Sérvia.

Brasil

Com o atacante Neymar e o lateral Danilo fora da fase de grupos, o técnico Tite precisou realizar mudanças no time titular. Os favoritos às vagas na equipe são o zagueiro Éder Militão (que também pode fazer a lateral-direita) e o volante Fred. Apesar da ideia que se tem da equipe, Tite preferiu continuar fazendo mistério:

"A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora (risos), passar na hora do jogo. Em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar", afirmou o comandante.

Suíça

A Suíça encara o Brasil após vencer Camarões na estreia, em um jogo em que foi pressionada no primeiro tempo. Agora, a equipe busca se consolidar na competição e surpreender o time brasileiro. Segundo assessoria suíça, o treinador Murat Yakin não terá à disposição o atacante Noah Okafor, com uma lesão muscular.

Às vésperas do jogo, o meia-atacante Shaqiri apontou que a equipe suíça tentará tirar proveito dos pontos fracos da Canarinho: "Todos os jogadores têm pontos fortes e fracos. É difícil escolher um jogador (do Brasil). Eles são muito rápidos, têm um jogo muito atraente, mas também têm fraquezas, e vamos tentar aproveitá-las. Eles jogaram bem na estreia, mas sabemos como nos comportar diante de grandes equipes", afirmou.

Acompanhe a cobertura da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Brasil x Suíça

2ª rodada do grupo G da Copa do Mundo do Catar

Data: 28/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 13h

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Assistentes: David Morán (El Salvador) e Zachari Zeegelaar (Suriname)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Tite.

Suíça: Sommer; Widmer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas. Técnico: Murat Yakin.