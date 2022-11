Copa do Mundo 2022: Ainda sem vencer, Coreia do Sul e Gana se enfrentam pelo grupo H

Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo 2022, no Catar, Coreia do Sul e Gana abrem a segunda rodada do grupo H. A partida começa às 10h, no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. O duelo põe frente a frente duas seleções que buscam surpreender neste Mundial.

Coreia do Sul

A Coreia ficou satisfeita com o empate sem gols, na primeira partida contra o Uruguai. Agora, a equipe pode entrar de vez na briga por uma vaga nas oitavas, porém, com uma dúvida. Com dores na panturrilha direita, o zagueiro Kim Min-Jae, destaque do Napoli-ITA, não participou de dois dias de atividades e voltou a treinar com o restante da equipe apenas no domingo (28).

O técnico da equipe, o português Paulo Bento, garantiu que não sente pressão para este duelo e espera que os jogadores tenham a mesma mentalidade: "Não sinto pressão nenhuma. No primeiro jogo tivemos as nossas oportunidades, agora no segundo também vamos entrar com o objetivo de ganhar. Espero que os jogadores também não sintam pressão, mas a maneira como eles lidam é diferente", apontou o treinador.

Gana

Na estreia contra Portugal, Gana fez jogo duro, mas perdeu por 3 a 2. Ainda assim, o jogo mostrou como a chave está parelha. O capitão Andre Ayew deu o caminho para que a equipe possa melhorar: "Precisamos nos manter calmos, relaxar e aumentar nosso desempenho. Precisamos tentar marcar mais e sofrer menos gols", disse o jogador de 32 anos.

Já o técnico dos ganeses, Otto Addo, admitiu que a equipe está pressionada, porém, afirmou que a situação dos rivais é a mesma: "Temos que vencer agora e estamos sob pressão, mas eles também estão", concluiu.

Ficha técnica

Coreia do Sul x Gana

2ª rodada do grupo H da Copa do Mundo do Catar

Data: 28/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, no Catar

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Coreia do Sul: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo. Técnico: Paulo Bento.

Gana: Ati Zigi; Seidu, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Bukari, Kudus, A. Ayew; Williams. Técnico: Otto Addo.