Copa do Mundo 2022: No sufoco, Brasil vence a Suíça e se classifica para as oitavas

Foi sofrido, mas o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (28), no Estádio 974, e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O gol foi marcado por Casemiro aos 38 do segundo tempo. A Seleção Brasileira é a líder do grupo G com seis pontos.

VEJA MAIS

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por um jogo em que o Brasil esbarrou na forte defesa da Suíça. O meio-campo, principalmente, errava bastante com Paquetá fazendo uma partida abaixo - tanto que saiu no intervalo. Sem Neymar, ninguém apareceu para chamar a responsabilidade no setor.

O gol

Na etapa final, o Brasil continuou sem conseguir pressionar a Suíça. No entanto, o sufoco acabou quando Marquinhos abriu com Vinícius Júnior na esquerda. O atacante cortou para o meio e tocou para Rodrygo. O camisa 21 passou de primeira para Casemiro que pegou na veia, de trivela, para fazer o gol da vitória.

Confira fotos exclusivas da partida

copa do mundo 2022 brasil x suíça Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal

Próximo desafio

A Seleção Brasileira encerra a participação na primeira fase da Copa do Mundo na sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, no Estádio Lusail. Acompanhe a cobertura pelo portal OLiberal.com.