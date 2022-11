Copa do Mundo 2022: Camarões e Sérvia empatam e se complicam no grupo do Brasil no torneio; veja

O grupo G da Copa do Mundo do Catar continua com a classificação em aberto. O empate em 3 a 3 entre Camarões e Sérvia, na manhã desta segunda-feira deixou embolada a disputa por duas vagas na segunda fase da competição. Brasil e Suíça completam a rodada a partir das 13 horas de hoje, no estádio Lusail.

A corrida pela vitória começou aos 28 do primeiro tempo, quando a seleção camaronesa abriu o placar, depois de escanteio cobrado por Kunde. A bola foi desviada por N'koulou no primeiro pau e sobrou limpa para Casteletto empurrar para o gol. A corrida pela vitória fez a Sérvia reagir em campo e empatar no final do primeiro tempo. Aos 45, foi a vez de Strahinja Pavlovic, de cabeça, deixar tudo igual no Al Janoub, 1 a 1.

Quando se achava que a etapa inicial não teria novas surpresas, apenas dois minutos depois a Sérvia impôs a virada de forma heróica, num vacilo tremendo da defesa camaronesa. A zaga tentou afastar uma bola área e perdeu o domínio, parando nos pés de Sergej Milinkovic-Savic, que teve o trabalho de empurrar no canto do goleiro Epassy, 2 a 1.

As emoções do primeiro tempo foram suprimidas pelas duas seleções, que mantiveram o ritmo intenso na etapa complementar, principalmente a Sérvia, que envolveu o adversário por completo, até ampliar o placar aos sete minutos, com Aleksandar Mitrovic marcando o primeiro gol dele na Copa do Mundo.

A jogada começou com erro camaronês, concluída em uma enfiada de bola de Zivkovic para Mitrovic marcar o terceiro da Sérvia. Apesar do melhor momento, a seleção camaronesa não se abateu e continuou procurando o ataque. Não tardou muito para o ímpeto do timne resultar em dois gols, que empataram e incendiaram a partida, com direito a uma pintura.

Aos 18, Aboubakar é lançado, dá um corte no zagueiro e chuta por cobertura, sem nenhuma chance para Vanja. Emboras o lance tenha sido inicialmente anulado pela arbitragem, na análise do VAR ficou claro que o jogador estava em posição legal, validando o segundo gol de Camarões, que queria mais. Ao 20, Choupo-Moting simplesmente empatou a partida, depois de passe adocicado de Aboubakar na pequena área e a conclusão indefensável.

Com o placar igual, Camarões e Sérvia chegam a 1 ponto cada, deixando ambos na terceira e quarta posição, enquanto Brasil e Suíça lideram a chave com três pontos cada. Na próxima sexta-feira (2), Camarões enfrenta o Brasil e a Sérvia recebe a Suíça, ambos a partir das 16 horas.