Copa do Mundo 2022: goleiro de Camarões é expulso de delegação minutos antes de jogo contra Sérvia

A partida entre Camarões e Sérvia, que acontece na manhã desta segunda-feira (28) teve um desfalque importante para os "Leões Indomáveis". Minutos antes da bola rolar no estádio Al Janoub, o goleiro camaronês André Onana foi expulso da delegação, segundo informações preliminares, por conta de "questões disciplinares".

Conforme o que vem sendo noticiado nos bastidores da Copa, o problema teria se dado pelo fato dele discordar da forma de trabalho do técnico Rigobert Song, considerado por muitos um estilo de jogo mais defensivo e conservador. A discussão teria acontecido e a decisão de sair do jogo partiu do próprio goleiro.

Ainda conforme as informações, até o presidente da Federação Camaronesa, o ex-atacante Samuel Eto'o teria tentado intervir e fazer o arqueiro mudar de ideia, mas não foi atendido. Atualmente, Onana defende a Inter de Milão e ele estaria, inclusive, decidido a retornar à Itália. Em seu lugar, foi escalado o goleiro reserva Devis Epassy, que joga no Abha, da Arábia Saudita.

Vale lembrar que as duas seleções estão no grupo G da Copa do Mundo, junto com Brasil e Suiça.