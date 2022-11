Copa do Mundo 2022: Em duelo de vida ou morte, Camarões e Sérvia jogam pelo grupo Brasil

O grupo G da Copa do Mundo 2022, que tem a Seleção Brasileira, pode ter o primeiro eliminado nesta segunda-feira (28). Isso porque às 7h, no Estádio Al Janoub, a bola rola para Camarões x Sérvia, dois times que perderam na primeira rodada e precisam pontuar para se manterem vivos. Quem perder, pode dar adeus à disputa por uma vaga nas oitavas.

Camarões

Camarões faz parte de um rol de seleções deste Mundial consideradas menos fortes, que surpreenderam com o desempenho exibido na primeira rodada. Ainda assim, a equipe não aproveitou as oportunidades que teve contra a Suíça e perdeu por 1 a 0.

Ainda assim, o time africano conta com jogadores importantes como os atacantes Choupo-Moting (Bayern de Munique-ALE), Toko Ekambi (Lyon-ING) e o meia Anguissa (Napoli-ITA) para tentar dar a volta na situação. O técnico, Rigobert Song, garantiu "os erros que foram cometidos [contra a Suíça] não acontecerão no próximo jogo".

Sérvia

Após 15 minutos inicias que pareciam promissores contra o Brasil, a Sérvia sucumbiu à avalanche verde-amarela e perdeu por 2 a 0, em uma partida em que a Seleção Brasileira teve um volume ofensivo muito forte, especialmente no segundo tempo. Agora a equipe busca a recuperação contra os Leões Indomáveis.

O técnico sérvio Dragan Stojkovic lamentou o fato dos principais jogadores, como o artilheiro Aleksandar Mitrovic, não estarem totalmente em forma. "Temos que encarar esse fato. É uma derrota não ter 100% de todos os seus jogadores. Você verá uma equipe diferente (contra Camarões)", disse Stojkovic.

Ficha técnica

Camarões x Sérvia

2ª rodada do grupo G da Copa do Mundo do Catar

Data: 28/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 7h

Local: Estádio Al Janoub, Al Wakrah, no Catar

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

Assistentes: Mohamed Al-Hammadi (Emirados Árabes Unidos) e Hasan Al-Mahri (Emirados Árabes Unidos)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

Camarões: Onana; Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Ondoua, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Técnico: Rigobert Song.

Sérvia: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.