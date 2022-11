Suíça na Copa do Mundo 2022: veja craques, campanha e escalação do segundo adversário do Brasil

A Copa do Mundo de 2022 se aproxima e o Brasil se prepara para enfrentar três seleções que podem surpreender durante a competição no Catar. Entre os adversários dos brasileiros, a conhecida Suíça, que também fez parte do grupo da seleção brasileira no Mundial de 2018.

Na Copa do Mundo de 2018, que foi disputada na Rússia, os brasileiros e suíços ficaram no empate, pelo placar de 1x1. Agora, o Brasil, que só tem nove convocados que estiveram na Rússia, não quer ser surpreendido novamente e pretende sair com a vitória após o embate.

Como a Suíça se classificou para a Copa?

A Suíça fez parte do grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, e enfrentou as seleções da Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. A seleção nacional terminou a classificatória invicta, com cinco vitórias e três empates. Ficou em primeiro lugar do grupo, se classificando diretamente para o Catar. Já a Itália, segunda colocada do grupo, não conseguiu a classificação para o Mundial.

Últimos jogos da Suíça antes da Copa

Em seus últimos seis jogos, todos disputados pela Liga das Nações, a seleção da Suíça venceu três e perdeu três. A equipe enfrentou a República Tcheca, Portugal e Espanha, tendo sido derrotada nas primeiras rodadas e conquistando as vitórias nos seus três últimos jogos. Antes da competição, a seleção ainda enfrentou Gana, na última quinta-feira (17), perdendo por 2x0.

Quais os principais jogadores da Suíça?

Breel Embolo

O atacante nascido em Camarões, mas naturalizado suíço, tem apenas 25 anos mas já chamou a atenção de ótimos times, como o Monaco, que o comprou nesta temporada por 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$70 milhões). Pela equipe francesa o atacante jogou 13 vezes, e marcou 7 gols, além de dar 2 assistências. Já defendendo a camisa da seleção, são 58 partidas, com 11 tentos marcados.

Granit Xhaka

Titular pelo Arsenal, Xhaka é o capitão da seleção da Suíça, tendo se tornado um dos ídolos da geração atual. Com 30 anos, o jogador atuou 14 vezes pela equipe inglesa nesta temporada, marcando 2 gols e dando 3 assistências. O jogador tem 85% de passes completos, uma alta porcentagem para o camisa 10, que distribui o jogo do meio de campo.

Manuel Akanji

Zagueiro pelo Manchester City, o jogador é titular na maioria dos jogos da equipe inglesa. Nesta temporada, entrou oito vezes entre os onze iniciais, com uma porcentagem de 87% de desarmes com sucesso, segundo o Infogol. Akanji também é seguro na distribuição de bola no primeiro quarto do campo, com 94% de passes completos.

Yann Sommer

O goleiro suíço marcou a memória dos brasileiros com as grandes defesas que fez no embate entre as duas equipes no Mundial de 2018. Com 33 anos, o jogador tem tido boas atuações, apesar de ter assustado com uma possível lesão um mês antes da competição. Atualmente joga pelo Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

Jogos da Suíça na Copa:

Suíça x Camarões. Data e horário: 24/11/2022, às 7h (de Brasília). Local: Estádio Al Janoub (Al Wakrah, CAT).

Brasil x Suíça. Data e horário: 28/11/2022, às 13h (de Brasília). Local: Estádio 947 (Doha, CAT).

Sérvia x Suíça. Data e horário: 02/12/2022, às 16h (de Brasília). Local: Estádio 947 (Doha, CAT).

Time base: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Okafor. Técnico: Murat Yakın.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)