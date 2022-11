Musa argentina fatura mais de R$100 mil com conteúdo adulto e é mulher de árbitro de Copa do Mundo

A Seleção da Argentina venceu a primeira na Copa do Mundo do catar, 2 a 0 diante do México e está na luta por uma das vagas na oitavas de finais. Mas a Seleção Argentina ganhou uma torcedora que é destaque em um site de conteúdo adulto.

Romina Ortega faz sucesso no “OnlyFans” e é esposa do árbitro Néstor Pitana, que apitou a grande final da Copa do Mundo de 2018, disputada entre as seleções da França x Croácia. Ele também esteve no final da Copa Libertadores de 2021, entre os rivais brasileiros Palmeiras x Flamengo.

O jornal argentino “AS” informou que Romina Ortega, de 33 anos, fatura mais de R$110 mil com o conteúdo adulto na plataforma. Romina e Néstor Pitana estão juntos desde fevereiro de 2015.