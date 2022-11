Zebra! Costa Rica vence o Japão e deixa grupo E da Copa do Mundo todo embolado

Após ser goleada por 7 a 0 na primeira rodada, a Costa Rica venceu o Japão por 1 a 0, pela segunda rodada do grupo E da Copa do Mundo do Catar. A surpresa da primeira rodada ao vencer a Alemanha de virada, o Japão não foi o mesmo e frustrou a grande torcida japonesa que foi ao estádio neste domingo (27).

O gol da partida foi marcado já na reta final do jogo, Fuller recebeu na entrada da área e chutou colocado, o goleiro japonês estava adiantado e a bola morreu no fundo do gol, aos 35 minutos. Com a vitória, a Costa Rica se mantém viva na disputa por uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Mundo.

O grupo E está equilibrado. A Espanha lidera com três pontos e saldo de 7 gols. O Japão está na segunda posição também com três, seguido da Costa Rica, que somou três pontos. Na lanterna está a poderosa Alemanha, com zero. A rodada do grupo E finaliza hoje com Espanha x Alemanha, às 16h.