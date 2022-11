Tite se emociona ao comentar gesto solidário de torcedor com seus netos: 'Transcende o futebol'

O técnico Tite se emocionou ao relembrar uma atitude solidária após o jogo do Brasil contra a Sérvia, pela Copa do Mundo 2022. Na coletiva de imprensa, que ocorreu no domingo (27), o treinador da Seleção Brasileira falou sobre a ajuda que sua família recebeu de um torcedor árabe na volta do estádio Lusail. Durante o retorno, o homem se ofereceu para carregar os netos de Tite.

A situação foi compartilhada após a fala de um jornalista sobre o ataque a duas escolas no Espírito Santo, na última semana. O profissional citou o papel social do esporte e pediu a Tite uma mensagem positiva à população capixaba.

Ao responder, o técnico declarou que não tinha conhecimento do atentado e resolveu falar sobre o momento de solidariedade do torcedor palestino com seus netos e contou que deseja conhecê-lo pessoalmente.

“O esporte nos proporciona coisas muito bonitas. Minha família estava voltando do jogo, de metrô. Meus netos são pesadinhos, então, um árabe se ofereceu para ajudar e pegou meu neto no colo e carregou. Eu gostaria de conhecer essa pessoa. Isso demonstra um senso de solidariedade, que transcende o futebol. A minha solidariedade e o meu apreço”, disse Tite.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)