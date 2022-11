Após ataque em escola de Aracruz, Richarlison usa as redes sociais e declara apoio às vítimas; veja

O centroavante Richarlison tomou conhecimento da tragédia que se abateu sobre a cidade de Aracruz, após um adolescente invadir uma escola e atentar contra a vida de professores e estudantes. O atleta da Seleção Brasileira, que é natural do Espírito Santo, usou as redes sociais para demonstrar apoio às vítimas e à comunidade.

"Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", disse ele no Twitter.

Richarlison nasceu em Nova Venência e começou a carreira no Real Noroeste, equipe de Águia Branca, interior do Espírito Santo. Nos últimos dias, o nome do atleta esteve em evidência, após ele marcar os dois gols da vitória brasileira na estreia da Copa do Mundo, que deu a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

O ataque

Um ataque a tiros estremeceu a cidade de Aracruz, depois que um adolescente invadiu a Escola Estadual Primo Bitti, por volta das 9H30 desta sexta-feira (25). Ao todo, três pessoas foram mortas e outras 13 ficaram feridas. Entre os óbitos, duas professoras e uma aluna foram identificadas. O adolescente suspeito do crime foi detido pela polícia.

Os mortos são Maria Penha Pereira de Melo Banhos, 48 anos. Peinha, como era conhecida, dava aula de artes há menos de um ano na escola. A professora de matemática Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos e a aluna Selena Zagrillo, 12 anos.