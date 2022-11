Copa do Mundo 2022: ex-Remo e Paysandu, Givanildo Oliveira relembra quando lançou Richarlison

Ex-técnico de futebol, Givanildo Oliveira teve um papel importante no sucesso do atacante Richarlison, que marcou os dois gols do Brasil na estreia vitoriosa contra a Sérvia na Copa do Mundo. O ex-Remo e Paysandu foi o treinador que lançou o jogador no futebol profissional.

Cria do América-MG, Richarlison estava no Coelho quando Givanildo era o treinador, em 2015. Em uma entrevista em setembro de 2019, ao GE de Recife, o então técnico relembrou quando deu a primeira chance do atacante no time principal.

"Teve um dia que eu perdi dois atacantes, coloquei Mancini e ele sofreu um estiramento. Eu tinha ido duas vezes no campo de cima, que era onde a base trabalhava. Um dia eu ouvi uma gritaria e perguntei ao Claudinho, que era auxiliar, e fui ver um jogo contra um time da segunda divisão. Ele (Richarlison) estava trabalhando pelo lado direito, eu não sabia nem o nome dele. Ele sempre foi aquilo ali (de ir para cima). Ele foi para dentro, os dois zagueiros bateram um no outro e eu disse: Que moleque danado", contou Givanildo.

A atuação de Richarlison naquela partida encheu os olhos de Givanildo, que não perdeu tempo: "Eu disse: 'Claudinho (assistente), avisa ao Milagres (técnico da base) que eu quero esse moleque'. Ele ia fazer 18 anos. Ele foi para o banco. No jogo, Mancini não aguentou. A gente estava ganhando, aí ele entrou, fez outro e tranquilizou. Daí para frente ele disparou".

Desde que subiu ao time profissional com Givanildo em diante, Richarlison não saiu mais da equipe titulars. No total, o atacante fez 24 jogos e marcou nove gols. De lá, foi transferido para o Fluminense e logo em seguida para o Watford. Desde 2018 estava no Everton, até chegar ao Tottenham, em julho deste ano. Agora, o jogador é a principal esperança de gols do torcedor do Brasil.

