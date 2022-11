Repórter ‘encontra’ prima desconhecida durante transmissão na Copa do Mundo e viraliza

O jornalista Erick Mota, do canal RIC TV, vivenciou uma situação inusitada, na quinta-feira (24), durante uma reportagem sobre a partida entre Brasil e Sérvia, na Copa do Mundo. Enquanto entrevistava os torcedores, o repórter encontrou, sem querer, uma prima que nunca tinha visto. O momento foi todo captado pela câmera e viralizou nas redes sociais. Confira:

Na gravação, é possível ver o momento em que Erick tenta abordar a moça, que foi identificada como Tayná Brandão. “Eu não acredito! Você é meu primo?”, dispara a jovem, sem acreditar na coincidência. O jornalista, a priori, não consegue esboçar nenhuma reação e responde que “não”.

Com a negativa, Tayná pergunta o nome da mãe do repórter, que se chama Evani, e traz a constatação ao jornalista. “Então você é meu primo!”, afirma a mulher. O repórter confirma a filiação e também se surpreende com o encontro inesperado.

Entenda a situação

Por meio dos stories do Instagram, a jovem explicou que o pai de Tayná é primo da mãe de Erick. Até então, a mulher só teria visto fotos do jornalista em álbuns de família. Por isso, reconheceu ele facilmente.

Erick explicou que foi criado em Curitiba e não conhecia toda a família, que é da Bahia. “Pelo o que eu entendi essa prima é de São Paulo”, disse, acrescendo que não conhece todos os familiares.