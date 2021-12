VÍDEO: Repórter da Globo comete gafe ao vivo e viraliza ao trocar a palavra ‘Natal’ por ‘anal’

O jornalista André Coelho, que viralizou em 2019 após trocar a palavra “vacina” por “vagina” durante uma entrada ao vivo na GloboNews, cometeu mais uma gafe na última sexta-feira (24). Desta vez o repórter se confundiu com a palavra “Natal” e acabou usando outra parecida, mas com o teor sexual. As informações são do portal Metrópoles.

“Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha aí do Estúdio. A gente estava falando sobre a vacinação, é a vacinação que está garantindo um anal… um Natal, desculpe, mais animado agora para as famílias brasileiras”, disse, esboçando um sorriso desconcertado.