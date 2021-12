VÍDEO: Repórter viraliza ao ser atacada por porcos durante gravação de programa de TV

A repórter Aline Fonseca, da TV Integração, afiliada da Rede Globo em Uberlândia (MG), passou por um perrengue inusitado durante as gravações do programa Globo Rural. Isso porque, enquanto filmava uma reportagem sobre a baixa procura por leitões no Natal, ela foi atacada pelos porcos que estavam no local. A cena foi exibida no domingo (19) e viralizou nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

No registro, a jornalista fica abaixada tentando falar o texto, mas os animais mordem suas pernas e puxam sua roupa sem parar, desconcentrando-a e deixando-a sem conseguir gravar sua fala. Para conseguir concluir, ela precisou ser filmada longe dos porquinhos, confira:

Nos comentários, os internautas se divertiram com o 'making of' e brincaram que seria a Revolução dos Bichos. Porém, alguns alertaram que a inquietação dos bichinhos poderia ser um pedido de socorro.