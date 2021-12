Cachorros de rua usam ar-condicionado de loja para fugir do calor

Cerca de cinco cachorros de rua foram flagrados em um momento bem 'relax', deitados nos tapetes de uma loja e aproveitando o friozinho do ar-condicionado para se refrescar. A cena inusitada e para lá de fofa chamou atenção dos clientes que passavam pelo estabelecimento, localizado em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As informações são do G1.

"Eu olhei e quase não acreditei no que eu estava vendo. Os cachorros deitados e os funcionários da loja tranquilos. Em um momento que a gente vê tanta violência contra os animais, ver isso é lindo”, disse Karlinda Grafa, de 31 anos, que fez questão de registrar o momento, confira:

Segundo ela, após postar o vídeo nas redes sociais, os internautas informaram que a cena é comum pelo local e que o gerente da loja já está planejando colocar comedouro e bebedouro para os cachorros. "Quando eu postei, várias vezes pessoas vieram falar comigo dizendo que eles sempre ficam deitados na loja. Inclusive, o gerente até está planejando colocar comedouro e bebedouro para eles", afirmou. Os animais ficaram mais de uma hora no estabelecimento tirando uma soneca.