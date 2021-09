Cãozinho viraliza ao acenar e pedir carinho para clientes de supermercado; assista

Um cachorro viralizou na internet após Letícia Américo, de 24 anos, registrar o animal acenando e pedindo carinho para clientes na saída do supermercado Catanduva, em São Paulo. As informações são do G1 Nacional.

Nas gravações, todos que deixavam o local não conseguiam resistir a simpatia do cachorro e paravam para dar carinho. “Achei muito fofo. Fiquei realmente apaixonada. O cachorrinho é muito educado. Ele estava brincando. Parecia que queria chamar a atenção para ganhar carinho”, revelou ela. Confira o vídeo:

Funcionárias do estabelecimento confirmaram para o G1 que o dono do animal costuma levar o cãozinho e deixá-lo do lado de fora enquanto faz compras, já que ele não pode entrar no supermercado. “Como não pode entrar, o cliente deixa o cachorrinho na porta. Todo mundo simpatizou com o cachorrinho. Ele dá a patinha e brinca com os clientes e funcionários. Não é a primeira vez que o cachorrinho fica aguardando o dono”, contou uma funcionária