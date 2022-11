Ataque a tiros em duas escolas deixa mortos e feridos no Espírito Santo

Três pessoas morreram e outras nove ficaram feridas após um ataque a duas escolas em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, um jovem invadiu a escola estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e disparou contra adolescentes. Na sequência, ele seguiu para uma unidade de ensino particular na mesma via e fez novos disparos. O autor do crime ainda não foi localizado. As informações são do G1 Espírito Santo.

Pelas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou o ataque e informou que acompanhava a investigação. "Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos", escreveu.

A identidade das vítimas ainda foi divulgada. O Sinidicato das Escolas Particulares (Sinepe) informou que está buscando mais detalhes sobre o caso.