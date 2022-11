Ataque nos EUA: Homem faz disparos em boate gay, deixa 5 mortos e feridos no Colorado

Um homem, que não teve a identidade divulgada, abriu fogo dentro de uma boate gay na madrugada deste domingo (20), no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas, incluindo o próprio atirador. As motivações dos disparos ainda não são conhecidas. Com informações de Metrópoles.

De acordo com o site, foram alguns dos próprios frequentadores da boate, chamada "Club Q", que conseguiram conter o homem até a chegada da polícia. Em pronunciamento, a boate reconheceu a coragem dos clientes: "Agradecemos a reação veloz de clientes heróis que conseguiram controlar o atirador e colocar um fim no ataque”.

O próprio atirador ficou ferido e foi hospitalizado. Um movimento intenso de viaturas e equipes do Corpo de Bombeiros foi filmado por moradores na região da boate e os vídeos circularam pelas redes sociais.

“Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos”, comentou, ainda, a gerência da boate em comunicado oficial. O caso é investigado.