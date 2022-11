Tiroteio deixa 3 mortos e 2 feridos na Universidade de Virgínia, EUA; polícia procura suspeito

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas durante um tiroteio no campus da Universidade da Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira (14). O suspeito dos crimes é Christopher Darnell Jones, que teria estudado na Instituição. As informações são do G1 Mundo.

Após o tiroteio, o campus da universidade foi interditado e a comunidade alertada. Vários departamentos de polícia estão procurando por Jones, na manhã desta segunda (14). A operação conta com a ajuda de um helicóptero da Polícia Estadual da Virgínia.

Pelas redes sociais, as autoridades alertaram sobre o suspeito. "O Departamento de Polícia de UVA está procurando Christopher Darnell Jones em relação ao incidente com tiros que ocorreu nos terrenos da Universidade da Virgínia. Ligue para o 911 se [o suspeito] for visto, não se aproxime".

De acordo com a Polícia, Jones vestia uma jaqueta bordô com jeans azul e sapatos vermelhos, e pode estar dirigindo um SUV preto. No site da equipe de atletas da universidade, ele aparece como jogador de futebol. Porém, a "CNN" afirma que, em 2018, como calouro, não participou de nenhum jogo. Não está claro se ele ainda é um estudante da instituição de ensino.