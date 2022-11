Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Altamira

Moradores do bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará, acordaram assustados com sons de disparos de arma de fogo, na madrugada deste domingo (20). Por volta das 3h30, a Polícia Militar (PM) do município foi acionada, devido a dois homens terem sido encontrados mortos dentro de um carro, na travessa Luís Coutinho.

As vítimas do duplo homicídio foram identificadas pela PM como Fabiano Adelaide da Silva e Rafael Alencar da Silva. Ambos estavam dentro de um veículo com diversas perfurações de tiros arma de fogo. Segundo a PM, no local foi encontrada uma arma que pode ter sido usada no crime, além de cápsulas de munições calibre 9 milímetros, que ficaram caídas ao lado do passageiro.

A guarnição isolou a área até a chegada da Polícia Civil do Pará (PC), com agentes da Delegacia de Homicídios (DH). A Polícia Científica do Pará (PCP) também esteve no local para fazer a perícia e remoção dos corpos. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam em um carro de cor prata. A PM realizou buscas pelas proximidades na tentativa de localizar os atiradores, mas eles não foram encontrados.

A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia de Homicídios de Altamira. "Perícias foram requisitadas e diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime", diz em nota.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.