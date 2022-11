Homem com suposto histórico de tráfico de drogas é morto a tiros em Ananindeua

Um homem foi morto na tarde de sábado (19), no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, após ser alvejado por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na passagem Santa Clara, esquina com a avenida Corações. A vítima, identificada como Werlleson Gustavo Rodrigues dos Santos, tinha 26 anos de idade e suposto histórico de envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará (PM) ao site do interior, Werlleson Gustavo Rodrigues dos Santos estava em um estabelecimento comercial, na tarde de sábado, quando dois suspeitos, em uma motocicleta vermelha, se aproximaram, desceram do veículo e efetuaram vários disparos com arma de fogo contra a vítima.

Após cometer o crime, foi relatado que os dois suspeitos fugiram do local. A identidade deles ainda não foi conhecida. Já a vítima, de acordo com os agentes, já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal consultou a Polícia Civil do Pará (PC) para mais informações sobre o caso e, em nota, o órgão afirmou que o caso é investigado pela Seccional Urbana da Cidade Nova. "Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime".

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.