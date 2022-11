Mulher e adolescente são detidas com 360 porções de drogas e mais de R$ 29 mil em Marabá

Uma mulher foi presa e uma adolescente apreendida na última quinta-feira (17) por suspeita de tráfico de drogas no distrito Morada Nova, em Marabá, região sudeste do Pará. Com elas, a polícia encontrou 360 porções de crack e de maconha, além de mais de R$ 29 mil em espécie. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar.

Agentes do 1º Batalhão de Missões Especiais (1º BME) faziam rondas no distrito quando foram informados que uma casa estaria sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes. Assim que a viatura se aproximou do imóvel, três homens não identificados fugiram em direção a uma área de mata, deixando para trás 32 gramas de crack.

Com autorização da proprietária, os policiais fizeram buscas na residência e encontraram R$ 29.370 em espécie, 214 papelotes de maconha 146 porções de crack, uma balança de precisão, cinco celulares, duas máquinas de cartão e outros itens de valor. No local, foi encontrada uma adolescente,

A dona da residência e a adolescente foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, junto com todos os materiais apreendidos.