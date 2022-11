Jovem de 25 anos é morto a facadas na cabeça em Redenção

Gilmar Araújo da Silva, de 25 anos, foi assassinado a facadas na manhã desta sexta-feira (18) na avenida Pará, localizada na Rua Pará, localizada no setor Atila Douglas, em Redenção, região sudeste do Estado. O corpo do homem apresentava ferimentos ocasionados por golpes de arma branca na cabeça. A suspeita da Polícia Militar (PM) é de que a arma do crime pode ter sido um facão. As informações são do Redenção Foco da Notícia.

A PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), por volta de 6h, para que atendesse ao caso. Assim que a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) chegaram no local encontram o corpo de Gilmar com diversos ferimentos no rosto.

Os agentes de segurança solicitaram a presença da Polícia Civil (PC) para que pudesse ajudar nas investigações. Um inquérito policial deve ser instaurado para apurar mais detalhes sobre o homicídio. Até às 22h de sexta-feira (11), ninguém tinha sido preso pelo crime que ainda não se sabe as motivações.

Ajude a polícia na identificação do autor do crime

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.