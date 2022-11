Moradores de Parauapebas encontram corpo em estado de decomposição na manhã desta quinta (17)

Moradores do bairro Primavera encontraram um corpo não identificado em estado de decomposição com diversas perfurações na manhã desta quinta-feira (17) em Parauapebas, município no sudeste do Pará. As autoridades não informaram o sexo da vítima ou a região das lesões avistadas, mas suspeitam que os ferimentos teriam sido ocasionados por golpes de arma branca. As informações foram divulgadas pelo portal Pebas Notícias.

VEJA MAIS

Um inquérito policial foi instaurado pelo departamento de homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas para investigar as circunstâncias do caso.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do local da cena do crime. Exames necroscópicos devem ser realizados para constatar a causa da morte.

Ajude a polícia com mais detalhes sobre o caso

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.