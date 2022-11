Dupla de trabalhadores morre durante limpeza de balsa no Marajó; suspeita é asfixia

Um homem conhecido apenas pelo apelido de ‘Corote’ e outro rapaz não identificado morreram na tarde de quarta-feira (16) enquanto faziam a limpeza dentro de uma balsa, no rio Buiusú, entre as cidades de Breves e Bagre, no Marajó. A suspeita da causa da morte é que tenha sido asfixia. As informações foram divulgadas pelo Portal do Marajó.

Os corpos das vítimas foram levados, ainda na tarde de quarta, para Bagre. Um inquérito de investigação deve ser aberto pela Polícia Civil (PC), para saber de fato o motivo das mortes dos trabalhadores.

Áudios comentam sobre como o caso aconteceu

Mensagens de voz compartilhadas em aplicativos de mensagens instantâneas indicam como tudo aconteceu. Corote e o outro homem teriam ido supostamente secar a água do interior da balsa no horário do almoço e aproveitaram para desligar o motor da embarcação. No entanto, os passageiros desconfiaram da demora dos dois e decidiram ver o que tinha acontecido. Foi quando os encontraram mortos. “Eles (vítimas) foram secar a água do porão da balsa e botaram o motor no porão da balsa. Na hora de almoçar, eles foram lá desligar o motor. Demoraram e fomos olhar o que tinha acontecido. Um estava na boca da escotilha e o outro estava no lago. Morreram todos os dois. Acho que o cheiro da gasolina ou a fumaça mataram eles sufocados”, disse um homem.