Acidente de trânsito faz vítimas perderem braços e pernas; colisão aconteceu em Santarém

Um grave acidente de trânsito deixou duas vítimas, sendo uma delas fatal, na noite de quarta-feira, 16, na BR-163, no bairro Cambuquira, próximo da Serra de Piquiatuba, em Santarém, oeste do Pará. As vítimas perderam membros do corpo após a colisão. Amabas foram levadas para o hospital, mas uma não resistiu aos ferimentos e morreu. Com informações de O Impacto.

André Frota de Lima, 26 anos, e Abraão Melo do Nascimento, 20, foram vítimas do condutor de um Siena branco, identificado como Gedevan Sousa Fernandes, que estava dirigindo supostamente embriagado. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro. De acordo com moradores da área, Gedevan estava descendo a serra e acabou provocando a colisão ao avançar pela contramão.

André Frota perdeu a perna e o braço, vindo a óbito no Hospital Municipal de Santarém (HSM). A outra vítima, perdeu uma perna e continua internado com quadro clínico grave, segundo informou o enfermeiro coordenador do Samu, Joziel Colares.

Gedevan foi conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará sobre os desdobramentos deste caso e aguarda retorno.