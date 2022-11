Dupla é presa e adolescente apreendido suspeitos de fazerem família refém em Sapucaia

Magno dos Santos Dias, de 30 anos, e Thiago Oliveira de Sousa, 22 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido pela Polícia Militar (PM) na noite de quarta-feira (16) suspeitos de terem atacado uma residência e fazerem uma família refém na cidade de Sapucaia, no sudeste do Pará. A ação contou com tiros sendo disparados pelas autoridades policiais nas ruas do município. As informações foram divulgadas pelo Blog do Luiz Pereira e do Correio de Carajás.

A perseguição envolveu equipe da PM de Sapucaia e Xinguara. De acordo com as polícias Civil (PC) e Militar (PM), por volta de 19h, os suspeitos teriam rendido uma família. Não foi divulgada a quantidade de pessoas que foram vítimas do trio. No entanto, os parentes foram trancados no banheiro de um imóvel.

Os homens supostamente fugiram levando um carro das vítimas, modelo Palio, de cor prata, e teriam levado pertences da família. O caso chegou ao conhecimento do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) de Xinguara e repassaram as informações para as equipes de Sapucaia.

Alguns vídeos compartilhados nas redes sociais mostram partes da perseguição. Numa das imagens, um policial posicionado em uma rua atira para acertar os pneus do automóvel, que continuou em fuga. O trio foi interceptado mais à frente e detido logo em seguida.

Em outra filmagem aparecem os suspeitos sendo revistados pelos policiais que procuravam a arma utilizada no crime. Os envolvidos foram encaminhados para Xinguara e apresentados na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde os devidos procedimentos foram realizados.